Napolipiu.com - Da fratelli a nemici: il retroscena su Lukaku-Lautaro che infiamma Inter-Napoli

Il rapporto traè ai minimi storici. Il flirt con la Juventus ha rotto un’amicizia storica Da coppia d’oro dell’a rapporti ai minimi storici. RomeluMartinez, che domenica si ritroveranno da avversari a San Siro, hanno vissuto una frattura che va oltre il campo. LiteCome rivela Il Mattino, il punto di rottura tra i due ex compagni risale all’estate 2023. Il flirt di Big Rom con la Juventus ha rappresentato il taglio definitivo con il suo passato nerazzurro,compreso. Un tempo inseparabili, protagonisti dello scudetto 2021, i due bomber hanno mostrato tutta la loro distanza negli incroci dello scorso anno trae Roma. Un gelo che non è passato inosservato e che domenica vivrà un nuovo capitolo. L’accoglienza di San Siro Il pubblico nerazzurro si prepara ad accogliere il suo ex beniamino.