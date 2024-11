Quifinanza.it - Cloud seeding, perché l’inseminazione di nuvole non c’entra con l’alluvione a Valencia

Negli ultimi giorni, social media e web sono stati invasi da una serie di bufale e fake news riguardanti la presunta causa della recente alluvione di. In sole tre ore e mezza, nella regione è caduta la quantità di pioggia che ci si aspetterebbe nell’arco di un intero anno, un evento che ha suscitato grande sconcerto e, purtroppo, ha dato adito a interpretazioni sensazionalistiche. Un’analisi delle principali teorie di disinformazione rivela l’ampia diffusione di idee che attribuisconoa eventi ben lontani dalle cause reali. Sui social, circolano infatti ipotesi come quelle legate al– in italiano inseminazione delle– che sarebbe stato adottato recentemente in Marocco, con l’intento di generare pioggia artificiale. Altre teorie più estreme coinvolgono addirittura il controverso progetto Haarp (High-Frequency Active Auroral Research Program), spesso menzionato nei circoli complottisti per presunti interventi sul clima.