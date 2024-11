Liberoquotidiano.it - "Chi è l'agente migliore di Casa a Prima Vista": la rivelazione di Sassu

Qual è l'di? "Su Milano credo che Gianluca Torre sia l'più preparato perché riesce a entrare in empatia con tutti i tipi di clienti: da quello che ha una disponibilità di 100mila euro a quello che può spendere 3 milioni", a rispondere è Corrado, l'dell'edizione romana del programma in onda su Real Time. Interto da FanPage, poi, ha aggiunto: "È venuto a Roma a mostrare unache non era nel target cui è abituato e, pur non essendo nel suo mondo, ha colpito i clienti tanto da riuscire a vincere anche qua". L'ha rivelato, inoltre, di aver venduto anche a personaggi noti, non potendo comunque scendere troppo nel dettaglio: "Non vi posso dire i nomi ma nell'ultimo anno mi è capitato di vendere case a personaggi dello spettacolo, calciatori, ex sportivi importanti, Youtuber e influencer".