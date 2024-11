Dilei.it - Che fine ha fatto Lorenzo Fragola? Il crollo dopo la vittoria a X Factor

Arrivare al successo in modo inatteso e rapido sembra un sogno, ma spesso si trasforma in un incubo. Lo sa beneche, giovanissimo, si aggiudicò laa Xe,un periodo sulla cresta dell’onda, si è trovato ad affrontare unemotivo. Lo ha raccontato oggi, che da quel baratro è finalmente riuscito a uscire.e la batostail successo Quandoarrivò a Xera giovanissimo, aveva appena finito la scuola e non aveva alcuna esperienza lavorativa: “Facevo musica, ma non ero uno di quelli che avevala gavetta, suonando nei locali o andando in studio di registrazione, lo facevo per me” ha raccontato ospite del podcast Le storie della Generazione Fuorisede. Poi il provino e la chiamata più attesa: “Eravamo al supermercato, stavamo facendo le spesa, mi hanno chiamato ed ero gasato, forse lei (la ragazza di allora, ndr) più di me.