Cerimonia al Girfalco | Ringraziamento alle forze armate custodi di pace e libertà

Ci sono celebrazioni che prendono un altro significato, quando capitano in un mondo sconvolto ancora dalla guerra. Ricordare il 4 novembre del 1918, tutti i caduti che hanno sparso sangue nelle grandi tragedie del ‘900 e insieme pregare per ladiventa allora un obbligo fortissimo e un momento di grande intensità. Per questo ieri mattina, nel punto più alto della città, il, si sono ritrovate tutte le istituzioni, a partire dal prefetto Edoardo D’Alasio, con i vertici delledell’ordine, i dirigenti scolastici, gli amministratori, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale e delle. Un modo per sentirsi ancora uniti einstancabili di, per dirla con le parole del ministro della Difesa, Guido Crosetto, lette da Enrico Ubaldo Gabrielli, comandante dell’esercito Marche.