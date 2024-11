Inter-news.it - Campionato Primavera 1, 10ª giornata classifica e risultati. Inter avanti!

L'ha vinto il suo ultimo match contro il Monza per 3-2, portandosi a -3 dalla vetta occupata dalla Fiorentina. La settimana inizia perfettamente per i nerazzurri, tutti ie ladopo la decimadel1. Empoli-Juventus 2-1 Milan-Hellas Verona 3-0 Sampdoria-Bologna 0-1 Atalanta-Genoa 2-3 Roma-Cesena 1-1 Cagliari-Lazio 0-0 Lecce-Sassuolo 1-3 Monza-2-3 Cremonese-Fiorentina 2-4 Torino-Udinese 1-01 –Fiorentina 21 Lazio 19 Milan 19 Sassuolo 1918 Torino 18 Bologna 17 Genoa 17 Juventus 16 Roma 15 Cagliari 14 Cremonese 12 Lecce 11 Atalanta 11 Monza 11 Empoli 11 Hellas Verona 9 Cesena 8 Sampdoria 5 Udinese 3 PROSSIMO TURNO UNDICESIMALazio-Cremonese venerdì 8 novembre ore 14.30 Milan-Cagliari sabato 9 novembre ore 11 Juventus-Bologna sabato 9 novembre ore 13 Hellas Verona-Monza sabato 9 novembre ore 15 Atalanta-Roma domenica 10 novembre ore 11 Cesena-Lecce domenica 10 novembre ore 11 Fiorentina-domenica 10 novembre ore 13 Genoa-Torino domenica 10 novembre ore 13 Sassuolo-Empoli domenica 10 novembre ore 15 Udinese-Sampdoria domenica 10 novembre ore 15