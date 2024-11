Sport.quotidiano.net - Bologna, la notte per rifare la storia. Il treno dei sogni passa dal Monaco. Italiano: "Dovremo alzare l’asticella. Ci servirà la spinta dei nostri tifosi»

Un punto in tre gare. Della serie: se non si vince la prima partita (nel dubbio si attende anche il primo gol) altro cheda Champions, qui sarebbefonda. Dicea chi gli fa notare che senza i tre punti colil suonon potrà più cullare la speranza dire il turno: "Proviamoci, ma senza l’ossessione della classifica. L’unica ossessione che dobbiamo avere è quella per la prestazione e il bel gioco: la Champions per noi dev’essere un’occasione di crescita". Ilche è cresciuto in campionato ora deve confermare quei passi avanti in Europa: fosse facile. "Venendo dalla Conference League – ammette– sapevo che il livello si sarebbe alzato, ma in Champions abbiamo trovato squadre, specie le ultime due (Liverpool e Aston Villa, ndr), che sono fuori daistandard".