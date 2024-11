Inter-news.it - Bagni: «Una cosa è chiara. Inzaghi pensa al campionato»

L’ex calciatore Salvatoreha espresso il suo punto di vista riguardo le priorità di Simoneper questa stagione e le ambizioni dei nerazzurri in Champions League. IL PUNTO – L’ex giocatore Salvatoreè intervenuto a Rai Radio Anch’io Sport su vari temi riguardanti l’Inter di Simone. Secondo lui, il tecnico piacentino ha già definito in maniera chiare le sue priorità per questa stagione: «Se penso alla partita contro il Venezia (alle scelte di formazione di, ndr.), in vista di Inter-Arsenal, mi sembra chiaro che ora il tecnico dei nerazzurri stiando maggiormente al».sulle ambizioni Champions dell’Inter diLA PREVISIONE –ha poi proseguito soffermandosi sulle possibilità dell’Inter, e di altre italiane, in merito a quest’edizione della Champions League: «L’Inter di, l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Motta possono arrivare tra le prime otto al termine del girone unico.