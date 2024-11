Romadailynews.it - Artena, tentato omicidio per futili motivi: arrestato un 43enne

Dopo una lite, un uomo è stato accoltellato e ha subito due interventi chirurgici; il presunto aggressore è ora in custodia cautelare. Un uomo di 43 anni è statodai Carabinieri di Colleferro econ l’accusa di, a seguito di una lite che sarebbe degenerata in un accoltellamento. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è stato emesso dal GIP del Tribunale di Velletri. La vicenda risale alla scorsa sera, quando i Carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un ferito all’addome, un uomo di 41 anni, ricoverato inizialmente presso l’ospedale di Colleferro. La vittima ha dichiarato ai militari di essere stata colpita da un individuo albanese sconosciuto, al termine di una discussione. Trasferito poi all’Ospedale Spallanzani di Roma, il 41enne è stato sottoposto a due interventi chirurgici per l’asportazione di un organo.