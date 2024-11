Inter-news.it - Arsenal, contro l’Inter torna il ‘cervello’! Out invece un altro – TS

Domani l’sarà avversario delin Champions League, nell’atteso match di San Siro. Mikel Arteta potrebbe convocare un big, mentre ungiocatore è ancora ai box. NON SOTTOVALUTARE – L’non sta vivendo un avvio di stagione dei migliori. Nelle ultime tre partite di Premier League ha conquistato solamente un punto e la distanza dal Liverpool primo è addirittura di sette punti. Sicuramente Arteta sperava in un rendimento diverso, ma la stagione è ancora lunga e i Gunners hanno tutte le carte in tavola per risalire la china e puntare nuovamente alla vetta. Ecco perchénon dovrà assolutamente sottovalutare la squadra londinese, che per l’occasione sarà accompagnata da 4mila supporters a San Siro. In termini di campo, l’, che in queste ore è stata investita da un terremoto societario, potrebbe recuperare Martin Odegaard.