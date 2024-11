Movieplayer.it - Apocalisse Z - L'inizio della fine, la recensione: uno zombie movie canonico che pensa già alla saga

Su Prime Video c'è un solido horror spagnolo, che però rischia di scomparire dmemoria per il suo essere incredibilmente derivativo. Sarebbe interessante aprire un'indagine sull'incremento deglinel corso delle ultime due decadi e, già che ci siamo, anche sulla diversificazione che li ha visti protagonisti. Da trattati sociologici incentrati sul racconto di una metaforica deriva dell'umanità in mostri senza cervello a causa del capitalismo di turno a divertissement post apocalittici, passando per l'azzardo di una storia costruita driletturarealtà. Sì, perché inZ - L', spanish horror disponibile su Prime Video, la vicenda narrata non fa mistero (anzi, tutt'altro) di rifarsi in parte all'atmosfera mondiale risalente ai tempi del COVID-19, spendendo tra l'altro .