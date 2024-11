Quotidiano.net - Anna Maria Bernini: “Università, la priorità non cambia. Obiettivo 60mila nuovi posti letto”

Bologna, 4 novembre 2024 – “Un postodi 8 metri quadri a 600 euro al mese a Bologna? Un’indecenza”., ministra dell’e della Ricerca, arriva sotto le Due Torri mentre l’annuncio-vergogna del monolocale in centro città è stato ritirato e il Comune ha avviato controlli. Tolto il caso-limite, resta comunque il tema della giungla degli affitti che affligge molte città universitarie. Tant’è che suistudentati da realizzare con ifondi Pnrr,fa sapere che non mollerà. “Ci metterò tutta la forza che ho per raggiungere il risultato dientro il 2026. È unsfidante e spaventosamente difficile, ma non faccio passi indietro”, dice la ministra ieri in visita alla sede di Qn-il Resto del Carlino con il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’informazione e all’editoria, Alberto Barachini.