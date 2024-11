Ilrestodelcarlino.it - Affidopoli, Santini ed Esposto sentiti per la prima volta in tribunale a Pesaro

, 5 novembre 2024 –edin. Non c’era invece l’ex capo di gabinetto del sindaco Ricci Franco Arceci, al suo posto si sono presentati i suoi avvocati. Questa mattina alle 12 è stato conferito da parte della procura dil’incarico al consulente tecnico Gianfranco del Prete di recuperare e analizzare il contenuto dei dispositivi dei cinque indagati nell’inchiesta su. L’accusa per Franco Arceci, Massimilianoe Stefano, è di concorso in corruzione. E’ invece ipotizzato il reato di falso per il dirigente Eros Giraldi e per il funzionario Loris Pascucci rappresentati entrambi dall’avvocato Paolo Biancofiore. Il conferimento è durato circa 45 minuti al termine dei quali Massimiliano, ex membro dello staff del sindaco Matteo Ricci e Stefano, presidente delle no profit Opera maestra e Stella polare, sono usciti dall’accesso principale su piazzale Carducci.