Ilfattoquotidiano.it - A Torino la “stanza dell’ascolto” contro l’aborto non ha mai aperto (nonostante i proclami): “Fanno propaganda con i soldi pubblici”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

La cosiddetta “”, assegnata alle associazioni anti-abortiste all’interno dell’ospedale Sant’Anna die inaugurata tra le polemiche a settembre, non ha mai. Nel centro ostetrico e ginecologico, la sala in cui i movimenti pro-vita dovrebbero fornire assistenza e far cambiare idea alle donne incinte che vorrebbero interrompere la gravidanza, non è ancora entrata in funzione,la cerimonia e i: “La rivoluzione delle culle procede sulla strada della libertà e della autodeterminazione della donna e delle famiglie”, aveva dichiarato il 9 settembre l’assessore regionale alle politiche sociali del Piemonte, Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia), forte sostenitore dei movimenti antiabortisti. Rivoluzione in stand by: lasarà chiusa ancora per qualche tempo per via dei lavori di ristrutturazione.