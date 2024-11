Lortica.it - Utero in affitto diventa reato universale

Nei giorni scorsi, con 84 voti favorevoli e 58 contrari, il Senato italiano ha approvato una modifica all’articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che vieta la pratica della “gestazione per altri” (nota comein) anche se compiuta all’estero. In altre parole, la maternità surrogata, già illegale in Italia, è ora considerata un. Come previsto, la nuova legge ha ricevuto il sostegno della maggioranza (FDI, Lega, FI), mentre le opposizioni (PD, M5S, AVS) hanno votato contro. Secondo i sostenitori, questa legge rappresenta un duro colpo per chi alimenta l’osceno mercato internazionale dei neonati, contrastando una pratica che sfrutta il corpo delle donne e trasforma la nascita in un’operazione commerciale. Per i critici dell’in, la pratica non protegge né le donne né i nascituri.