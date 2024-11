Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-11-2024 ore 18:10

dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno alluvione in SPA apertura di giornale arriva finalmente una buona notizia Dopo il disastro causato dalle inondazioni a Valenza e dintorni l’ecatombe Annunziata all’interno del parcheggio del centro commerciale nel comune di Andria Fortunatamente è verificata le 50 auto presenti iscrizione a te non è stata trovata nessuna vittima l’assicurato Il portavoce della polizia nazionale di bilancio resta di 217 morti il maltempo Tuttavia continua a fare paura con una allerta Rossa lanciata dalla Protezione Civile con messaggi per piante torrenziali che dalle prime ore del mattino hanno colpito la catalogna La Provincia di Barcellona sono stati interrotti i collegamenti ferroviari regionali dal gestore delle Infrastrutture Sono stati inviati almeno 17 voli dall’aeroporto di El Prat di Barcellona per me anche i treni regionali ieri la rabbia dei cittadini a Valencia esplosa contro Re Felipe Regina Letizia in visita nelle zone colpite dall’alluvione ora non abbiamo la pagina dedicata al voto negli Stati Unitibattute di una campagna elettorale intensa le tue tensioni potrebbero non concludersi con i risultati ufficiali i prof Boys gruppo di estrema destra vicino al candidato repubblicano Donald Trump dagli organizzatori della salto a Capitol Hill e si sta mobilitando per lanciare accuse di brogli elettorali nel caso in cui a vincere stia kamala Harris proprio nelle scorse ore Trump ha ricordato quando Nel 2020 Luna accettola sconfitta contro Joe biden non avrei dovuto lasciare la casa bianca dopo il voto non avrei dovuto andarmene ha dichiarato non hai imparato la lezione ma imparerà domani eri applicato il candidato vice di kamala Harris Teen Wolf al momento Secondo l’ultimo sondaggio di ibc.