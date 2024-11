Tutta un’altra musica | alla Domus Ars di Santa Chiara il Duo Nuances e Luca Signorini

Leggi tutto su Ildenaro.it

Ancora un concerto per vivere l’esperienza delladi ogni secolo, in agenda venerdì 8 novembre alle 19Ars. Sul palcoscenico di via10, per la rassegnaideata dFondazione Il Canto di Virgilio, stavolta è il turno del Duoin cui figurano Michele De Martino (mandolino- pianoforte) e Salvatore Della Vecchia (mandoloncello-mandolino). Tra brani originali e non, citazioni a Ludwig van Beethoven, al liutaio partenopeo Raffaele Calace, al crescendo di Gioachino Rossini, l’intenzione del gruppo che è stato già diretto da Riccardo Muti e Zubin Mehta è dare spazio alle potenzialità del mandolino, strumento tutt’altro che folkloristico. Tant’è che in repertorio appaiono Bach e Chopin.