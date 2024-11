Ilrestodelcarlino.it - Turista inglese si perde nella nebbia della golena del Po: scattano i soccorsi

Reggio Emilia, 4 novembre 2024 –dispersodel Po dal tardo pomeriggio di oggi:. Da circa un’ora e mezzo i vigili del fuoco stanno provando a raggiungerlo, ma a causascarsissima visibilità le operazioni risultano difficili. L’uomo, un 46enne di nazionalità, sta comunicando con i vigili del fuoco: con i soccorritori è in corso un dialogo, lui è riuscito anche a condividere la propria posizione con il telefonino, ma purtroppo i soccorritori non riescono ancora a raggiungerlo. Ilstava facendo un giro in bici quando a un certo punto ha perso l’orientamento e ha chiamato i