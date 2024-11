Ilfattoquotidiano.it - Trump rievoca l’assalto a Capitol Hill: “Dopo la sconfitta del 2020 non dovevo lasciare la Casa Bianca”. E i suoi attaccano: “Voti truccati”

A 24 ore dalle presidenziali, Donaldè tornato a parlare del risultato delle elezioni perse nelcontro Joe Biden in seguito alle qualivenne assaltata daisupporter.la“non avrei dovutola“, ha detto il candidato del Partito repubblicano riecheggiandoarmato del 6 gennaio 2021 di quell’anno di centinaia di manifestanti armati al Campidoglio di Washington mentre lui si rifiutava di riconoscere il risultato elettorale. “Non avrei dovuto andarmene”, ha aggiunto il tycoon durante un comizio a Lititz, in Pennsylvania. “Avevamo fatto così bene, ci eravamo divertiti così tanto”. Nello stesso comizio ha accusato gli ultimi sondaggi diffusi dal New York Times di essere “corrotti” e “falsi“.