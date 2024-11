Sport.periodicodaily.com - Stoccarda-Atalanta: le probabili formazioni

Gara valida per la quarta giornata di Champions League 2024/2025. Entrambe le squadre cercano la seconda vittoria per provare a giocarsi la qualificazione agli ottavi.si giocherà mercoledì 6 novembre 2024 alle ore 20.45 presso la MhPArena di: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I tedeschi sono a quota 4 punti e dopo aver fermato la Juventus, ora vogliono riprovarci con un’altra squadra italiana. L’esordio in Champions è stato negativo con la sconfitta per mano del Real Madrid, alla quale è seguito il pareggio casalingo contro lo Sparta Praga. In Bundesliga, la truppa di Hoennes non sta ripetendo la stessa stagione dell’anno scorso con 9 punti in 13 partite che valgono l’ottavo posto in classifica.