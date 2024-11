Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza ad Aguscello: "Telecamere e controlli per contrastare i furti"

Potenziare la videosorveglianza e proseguire con le passeggiate di vicinato. È quanto emerso nell’incontro tenutosi ieri mattina nella sala antistante alla parrocchia di, dove si è riunito in assemblea il Comitato dei cittadini insieme a un rappresentante dei carabinieri. Erano circa sessanta i residenti presenti per sottolineare la loro preoccupazione per i recentinelle abitazioni. L’ultimo è accaduto nella serata di venerdì 25 ottobre. Nel mirino un’abitazione di via Ricciarelli, a pochi metri dalla parrocchia. I malviventi si sarebbero aperti un varco attraverso la rete della casa confinante per poi staccare le inferriate e intrufolarsi attraverso la finestra del bagno, per poi ‘smurare’ l’armadio blindato.