Spettacolo.periodicodaily.com - Scopri “Calze a rete”, il nuovo singolo di Kanestri

Leggi tutto su Spettacolo.periodicodaily.com

presenta “”, un viaggio musicale tra desiderio e ribellione, fuori dal 25 ottobre 2024 che unisce indie e punk rock, esplorando amore e libertà.lancia “” Dal 25 ottobre 2024 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “”, ildi, pubblicato per Matilde Dischi. Questo brano si distingue per il suo sound energico e sensibile, incarnando ilpop e abbracciando influenze di indie e punk rock. Spiega l’artista a proposito del brano: “Con questo brano voglio esplorare il desiderio e la ribellione con un tono provocatorio e malinconico.” Un Viaggio tra Desiderio e Ribellione “” si presenta come un viaggio che esplora il desiderio e la ribellione, creando un perfetto equilibrio instabile tra consapevolezza e caos. L’intreccio di passione è palpabile, creando tensione in chi vorrebbe lasciar andare, ma è legato a un amore rappresentato da un filo invisibile.