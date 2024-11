Thesocialpost.it - Schlein: “Non sosterremo De Luca”. E a sinistra è scontro continuo

Non c’è pace sul fronte del centro. I continui scontri interni stanno caratterizzando questa fase politica complessa, segnata dalla sconfitta al voto delle Regionali in Liguria. Ora la segretaria del Pd Ellyha annunciato con fermezza la sua opposizione al terzo mandato per Vincenzo De, governatore della Campania. Durante la sua partecipazione a Che Tempo Che Fa,ha dichiarato che il Pd è contrario a una modifica che permetterebbe a Dedi ricandidarsi, richiamando la legge nazionale che fissa a un massimo di due il limite dei mandati. “Il Pd non sosterrà presidenti uscenti per un terzo mandato”, ha affermato la segretaria, tracciando una linea netta che rischia di innescare unofrontale con il “governatore sceriffo”.