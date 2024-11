Ilfattoquotidiano.it - Pnrr, il governo ipotizza il taglio ai 60mila posti per gli studentati e Bernini non esclude il rinvio. Udu: “Il piano affonda come il Titanic”

Torna sotto attacco la creazione deiper glicon i fondi del. Da giorni si susseguono le ricostruzioni secondo cui il ministro Raffaele Fitto lavora a un ridimensionamento per poter affrontare i ritardi dell’esecutivo su progetti più vicini al traguardo e spostare i fondi, ma oggi a replicare è stata la collega ministra dell’Università Anna Maria: “Difendero fino alla fine la creazione dei nuoviletto”, ha rivendicato. Peccato però che, vadano creati entro il 30 giugno 2026 e finora al bando ha partecipato solo un Comune. La soluzione proposta dalla Ministra è quella di eliminare il target del 70% disingoli e dell’anticipo del 20% del contributo per i gestori delle residenze. Inoltre ha chiesto a Fitto di chiedere una proroga. “Sto cercando di ottenere dalla Commissione una dilazione temporale, così che a giugno 2026 i progetti seri – cioè quelli che per il pubblico sono già in fase di progettazione e per il privato sono vincolati da atti d’obbligo – siano considerati finanziabili.