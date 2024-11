Pistola in mano minaccia i clienti del supermercato | bloccato dalla polizia in provincia di Latina

Leggi tutto su Dayitalianews.com

Momenti di terrore si sono verificati ieri nel tardo pomeriggio presso ilEurospin di viale Le Corbusier aquanto un uomo, armato di, ha seminato il panico tra i. L’aggressore, un cittadino tunisino di trent’anni, ha cercato di estorcere denaro aipresenti all’ingresso del negozio prima di tentare di entrare all’interno. Si è poi scoperto che l’arma, pur avendo un aspetto molto realistico e simile a una calibro 9 delle forze dell’ordine, era in realtà una replica giocattolo. Prontissimo Intervento dellaGrazie alle rapide segnalazioni dei testimoni, la Squadra Volante dellaè intervenuta tempestivamente sul posto, riuscendo a bloccare l’uomo, in pochi minuti. E’ stato quindi arrestato per tentata rapina.