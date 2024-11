Oasport.it - Perché Norris e Russell sono stati multati in Brasile? L’ordine d’arrivo definitivo a Interlagos

Leggi tutto su Oasport.it

Si è dovuta aspettare la mezzanotte italiana per avere la certezza chedel GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di, fosse ufficiale e. I commissari di gara hanno infatti impiegato quasi cinque ore per esprimere il proprio verdetto sul caos avvenuto in fase di partenza, arrivando a una decisione che non ha comportato penalità cronometriche e che ha ufficializzato quanto espresso dalla pista. Riepiloghiamo quanto successo sul tracciato brasiliano: durante il giro di formazione Lance Stroll è andato in testacoda in curva 4 e si è insabbiato con la sua Aston Martin, ma nel frattempo i pilotigiunti sulla griglia di partenza e sischierati per il via della gara. In quel frangente i semafori hanno iniziato a lampeggiare di arancione, propriostava per entrare in pista il carro attrezzi.