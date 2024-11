Iltempo.it - “Ospedale psichiatrico”. Destino incerto per la studentessa arrestata in Iran

Leggi tutto su Iltempo.it

Non si hanno più notizie da sabato 2 novembre di Ahoo Daryaei, ladell'Università Azad di Teheran che è diventata il volto di una protesta coraggiosa e disperata. In un video che ha fatto il giro del mondo, la giovane si toglie il velo e poi i vestiti nel cortile dell'università, rimanendo in biancheria intima, con le braccia incrociate e lo sguardo fermo, come a sfidare le restrizioni che impongono alle donne il velo in. Fonti locali riferiscono che le guardie universitarie l'avrebbero fermata per via del velo “non correttamente indossato”: membri della milizia Basij le hanno poi strappato il velo e i vestiti. Di fronte a quella che ha vissuto come una molestia e una limitazione intollerabile, la ragazza ha reagito con un gesto di protesta potente e visibile.