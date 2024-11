Missili russi su Kharkiv | 14 feriti

Leggi tutto su Servizitelevideo.rai.it

1.39 Almeno 14 persone sono rimaste ferite ieri sera a seguito di un attaccostico russo contro, nell'Ucraina orientale: lo hanno reso noto il sindaco della città , Igor Terekhov, come riporta Ukrainska Pravda. Terekhov ha riferito che alle 22:28 (le 21:28 in Italia) sono state udite delle esplosioni, aggiungendo in seguito che un missile ha colpito una zona densamente popolata. Il sindaco ha poi precisato: "E' stato colpito un supermercato nel distretto di Shevchenkiv, situato vicino a edifici residenziali.