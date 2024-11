Ilgiorno.it - Max Pezzali, concerto a Capodanno a Milano: “Chiudiamo l’anno in bellezza”. I biglietti

, 4 novembre 2024 – Un nuovo regalo per i fan: Maxha deciso di proseguire la grande festa all’Unipol Forum di Assago,, con un evento speciale il 31 dicembre, a. Il cantante saluterà il 2024 e darà il benvenuto al 2025 con il live ‘Max Forever – Questo Forum non è un Albergo’ e, a seguire, uno show arricchito dal Deejay Time per un evento senza precedenti. La notizia è arrivata tramite un video pubblicato a sorpresa sui canali social dello stesso artista pavese: “Data la travolgente richiesta la festa continua.anche ain”. Grande festa a mezzanotte L’annuncio Le date dei concerti IGrande festa a mezzanotte L’imperdibile live di Maxe delle sue canzoni senza tempo, da ‘Sei Fantastica’, ad ‘Hanno Ucciso L’uomo Ragno’ fino ad arrivare a ‘La dura legge del gol’, ‘Sei un mito’ e ‘La regina delle celebrità’, proseguirà dopo la mezzanotte con un brindisi e uno speciale Deejay Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso, per festeggiare l’arrivo del nuovo anno.