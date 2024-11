Mantova, 16enne trovato morto senza vestiti nel fiume Oglio

Leggi tutto su Open.online

Bicicletta, smartphone eerano sul ciglio del. A pochi passi, in mezzo alle onde, il cadavere di undi origini indiane, scomparso qualche ora prima. Il ritrovamento è avvenuto intorno alla mezzanotte di domenica 3 novembre in un tratto del corso d’acqua vicino a Cizzolo, frazione del comune di Viadana nelno dove il ragazzo abitava. Sono ancora in corso tutti gli accertamenti necessari per comprendere la dinamica del decesso. Al momento sono al vaglio degli inquirenti tutte le ipotesi, tra cui il suicidio. Escluso, per ora, l’omicidio. Le ricerche e le prime ricostruzioni L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio di sabato 2 novembre, intorno alle 18.30. Sono i familiari delad allertare le forze dell’ordine: il ragazzo non tornava più a casa, e il telefono squillavarisposta.