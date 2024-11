LIVE – Lille-Juventus Thiago Motta in conferenza stampa DIRETTA

Leggi tutto su Sportface.it

Latestuale delladiin vista della sfida tra, valida per la quarta giornata della Champions League 2024/25. I bianconeri hanno interrotto una striscia di due partite senza vittorie in campionato con il successo sul campo dell’Udinese, ma allo europeo devono riscattare il brutto ko interno dell’ultima giornata contro lo Stoccarda. Sul campo dei transalpini non sarà semplice, dal momento che hanno battuto entrambe le formazioni di Madrid negli scorsi turni. Ladisi terrà alle ore 18.00 di lunedì 4 novembre, e Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LAFARE REFRESH O CLICCARE F5 18.05 Inizia ladi. 18.00 Amici di Sportface, è tutto pronto per ladialla vigilia di