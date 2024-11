Agi.it - "L'Egitto non è sicuro". Il tribunale di Catania non convalida il trattenimento di un migrante. E Roma manda gli atti alla Corte Ue

AGI - Anche ildi, dopo quello didi un paio di settimane fa, non hato ildi un, in questo caso proveniente dall'. Invi sono "gravi violazioni dei diritti umani, che in contrasto con il diritto europeo citato persistono in maniera generale e costante ed investono non solo ampie e indefinite categorie di persone.ma anche il nucleo stesso delle libertà fondamentali che connotano un ordinamento democratico e che dovrebbero costituire la cornice di riferimento in cui si inserisce la nozione di Paese di", si legge in un passo del provvedimento. ".I citati rischi di insicurezza che riguardino, in maniera stabile ed ordinaria, intere ed indeterminate categorie di persone portano 'de plano' il decidente a negare che l'possa ritenersi paeseluce del diritto dell'Unione Europea". Il giudice Massimo Escher, presidente della sezione specializzata protezione internazionale deldi, spiega in 12 pagine le motivazioni del provvedimento di "non" che riguarda un egiziano che a Pozzallo aveva fatto richiesta di protezione internazionale e per il quale era stata sollecitata ladel- previsto dprocedura accelerata - emesso dal questore di Ragusa.