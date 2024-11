Sport.quotidiano.net - Lazio-Cagliari: Baroni vuole volare ancora, i sardi per il colpaccio, formazioni e orari

Roma 3 novembre 2024 - Vincere per continuare a sognare o per godersi un po' di respiro in un campionato che di fiato questa settimana ne ha lasciato davvero poco. Nella giornata di domani, lunedì 4 novembre 2024, si giocheranno gli ultimi posticipi di questo weekend lungo di Serie A a terminare una settimana di calcio dove il campionato italiano si è giocato anche il turno infrasettimanale, cona darsi battaglia in quel dello stadio Olimpico, con calcio d'inizio fissato alle ore 20:45. Laè senza dubbio tra lepiù in forma del campionato, per Marcoe i suoi ragazzi le nude statistiche parlano persino più chiaro delle prestazioni, per altro sempre convincenti anche queste ultime.