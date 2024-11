Ilrestodelcarlino.it - Ladri svaligiano un appartamento a Bologna mentre gli inquilini sono presenti

, 4 novembre 2024 –svaligiato daigliin casa. È solo uno di una serie di episodi avvenuti in città nella giornata di sabato. In via Turati, secondo quanto riportato da un cittadino, uno dei colpi è avvenuto in unal primo piano di un palazzo intorno alle ore 18.30. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero rimosso le inferriate della finestra del bagno rimuovendo la serratura. Una volta entrati nell’abitazione, i malviventi hanno chiuso a chiave una porta per imperdire aglidi entrare e rubato quanto hanno trovato di valore fra cui oggetti in oro e preziosi. Le persone che erano in casa siaccorte che stava succedendo qualcosa ma, vista la porta chiusa, non c’è stato alcun faccia a faccia con i malviventi cheriusciti a dileguarsi.