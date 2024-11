Ilgiorno.it - Intossicazione di massa nella Bergamasca, malori per 52 lavoratori: cos’è successo a Telgate

(Bergamo) – Paura domenica, una manciata di minuti dopo le 9, al polo logistico Notino,zona industriale di, all’interno dell’Akno Business Park dove convergono flussi distributivi per Italia, Spagna e Portogallo dall’e-shop specializzatovendita online di profumi e cosmetici in tutta Europa. Una struttura di 13.300 metri quadri su quattro piani, che può contenere fino a 100mila scatole. Cinquantadue persone al lavoro in azienda sono rimaste intossicate a causa di liquami sparsi nei campi agricoli vicini alla struttura. Sul posto, dopo l’allarme, i medici del servizio 118 che hanno visitato 52 dipendenti: 16 sono stati trasportati negli ospedali di Seriate, Ponte San Pietro, Papa Giovanni XXIII di Bergamo e a Chiari (Brescia) con sintomi da: mal di testa, mal di pancia, nausea e vomito.