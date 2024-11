Lanazione.it - Il turismo record salta su Vasari. Quasi duemila biglietti staccati, il catalogo arriva e va già a ruba

Arezzo, 4 novembre 2024 – Partenza col turbo. Nei primi quattro giorni dal taglio del nastro, la mostra dedicata a Giorgiosegna la sua prima asticella e archivia già numeri importanti: 1.726 presenze. E il ponte di Ognissanti che ha portato in città cinquantamila persone, nell’incrocio con l’Antiquaria, si è rivelato il trampolino di lancio dell’evento clou dell’annoano. Visitatori in coda davanti alla Galleria d’arte moderna e contemporanea, scrigno dei capolavori del maestro del Rinascimento. E nel doppio “sentiero” di attesa, quello all’ingresso della Basilica di San Francesco, per ammirare gli affreschi di Piero della Francesca. Tutto nella piazza che diventa palcoscenico e fulcro di un evento culturale di livello nazionale dedicato all’arte classica.e Piero, mai così vicini.