Davidemaggio.it - Il Trono di Spade ritorna, ma al cinema

Leggi tutto su Davidemaggio.it

Il finale de Ildinon aveva soddisfatto nessuno, soprattutto i fan dell’epopea, che non hanno mai smesso di esprimere il proprio malcontento. Ebbene, quell’epilogo, che risale a cinque anni fa, potrebbe essere cambiato: HBO/Max e Warner Bros. stanno infatti lavorando ad un film ispirato ai romanzi di George R.R. Martin. Il progetto è ancora in fase embrionale, dunque non si conoscono né il nome del regista né quello degli interpreti coinvolti. Prematuro anche fare ipotesi sulla trama: potrebbe trattarsi di un sequel, di un prequel o anche di uno spin off. Ildi: il film sarà prodotto da HBO/Max e Warner Bros. Quello che è certo, è che quest’idea sposa le intenzioni iniziali degli autori David Benioff e Dan Weiss, che avrebbero voluto concludere la serie con tre film.