Il Titanic della democrazia | il populismo è l’iceberg dei leader di oggi

Il week end è stato bollente per la. Ovviamente parliamo di democrazie occidentali, perché in tutta l’Eurasia, in gran parte dell’Africa e del Sudamerica, laè quasi una mitologia dimenticata. Quale paese dei Brics, dove abita la maggior parte degli esseri umani, ha una? Forse per popoli così, l’autocrazia appare l’unica forma possibile. Ma ciò che colpisce noi occidentali è il vento impetuoso del, che sta portando all’asteniapartecipazione democratica. Sempre meno persone vanno a votare in occidente e chi lo fa somiglia più a bande di tifosi che a cittadini consapevoli. Trump ha già deciso: ha vinto lui. Qualunque risultato esca dalle urne non importa, e ogni devianza o esagerazione non è più sanzionabile.