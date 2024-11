Gqitalia.it - Il menswear giapponese è in arrivo con una nuova ondata di brand

Leggi tutto su Gqitalia.it

L'influenza delsulla moda uomo, durante l'ultimo decennio, è stata profonda. Tanto che, ormai, è diventato praticamente un cliché. Chiedete a un uomo cool chi produce i suoi pantaloni cool. È molto probabile che siano di unche non avete mai sentito nominare. Anche l'espressione “” è diventata sinonimo di qualcosa di elitario, all'avanguardia e rarefatto. Forse in modo fastidioso. Ma non certo immeritato. Si può tornare agli OG. Il grande Kenzo Takada è stato il primo stilistaa portare la sua collezione in tutto il mondo, con una mostra a Parigi nel 1970. A lui sono seguiti Rei Kawakubo di Comme des Garçons, Issey Miyake, Yohji Yamamoto e Jun Takahashi di Undercover.