Bubinoblog - GUIDA TV 4 NOVEMBRE 2024: GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA L’ASCOLTO DEL GF

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:40 I Casi di Teresa Battaglia fine Storie di Sera Serie Tv Talk Show Rai2 21:20 23:30 Boss in Incognito 1°Tv 90°Minuto del Lunedì Reality Talk Show Rai3 21:20 00:00 Lo Stato delle Cose Tg3 Linea Notte Talk Show Notiziario Rete 4 21:25 00:55 Quarta Repubblica Dalla Parte degli Animali Talk Show Rubrica Canale 5 21:35 01:30 Grande Fratello Tg5 Reality Notiziario Italia 1 21:55 00:15 Assassin Club 1°Tv Sport Mediaset Monday Night Film Talk Show La7 21:15 22:40 La Torre di Babele Barbero Risponde Doc. Rubrica Tv8 21:35 00:05 GialappaShow 1°Tv GialappaShow R Show Show Nove 21:40 23:15 Little Big Italy 1°Tv Little Big Italy R Talent Show Talent Show N.B: L’utente Elisa riceve 0 punti in quanto non ha pronosticato il GuestShare de “L’Eredità”.