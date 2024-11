Anticipazionitv.it - Grande Fratello 2024, Clayton Norcross ammette cosa ha pensato su una concorrente: confessioni inaspettate e le reazioni

Leggi tutto su Anticipazionitv.it

Nella Casa del, le dinamiche si fanno sempre più intricate e, noto per essere stato Thorne Forrester nella soap Beautiful, ha confessato di nutrire un interesse per la giovane gieffina Mariavittoria Minghetti. La notizia ha immediatamente sollevato perplessità e incredulità tra i coinquilini, suscitandomiste che stanno infiammando il reality. Le confidenze die lein Casa Tutto è iniziato quando, durante una conversazione informale con Iago Garcia e Javier Martinez, ha confidato i suoi pensieri su Mariavittoria Minghetti,ndo di non sapere se avvicinarsi o attendere che fosse lei a fare il primo passo. Iago Garcia ha riportato il tutto a Luca Calvani, e la voce si è diffusa rapidamente.