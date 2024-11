Finalmente ha detto sì Matrimonio da favola e lacrime in chiesa per il famoso cantante

Leggi tutto su Caffeinamagazine.it

“Si è sposato”. Ilhadi nuovo sì e i fan chiaramente sono andati fuori di testa per la bellissima notizia. La cosa buffa però è che i due era già legalmente sposati (senza aver mai festeggiato per bene insieme ai loro amici. Sembra infatti che i ragazzi erano diventati marito e moglie un paio di anni fa con una cerimonia valida dal punto di vista legale, me che non prevedeva un evento che invece stavolta è arrivato. I due l’avevano fatto a Gibilterra. Stavolta invece hanno scelto Siviglia per l’evento da. >> “Davanti a tutta Italia”.