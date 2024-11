FIGC Gravina | Proposta di autonomia alla Serie A va oltre il modello Premier

Leggi tutto su Sportface.it

Ladi modifica statutaria attribuisceLega di A “un’ben maggiore rispetto a quella individuata nel più volte richiamatoLeague”. Lo ha detto il presidente della, Gabrielenel suo discorso durante l’assemblea straordinaria per la modifica dello statuto. Il numero 1 del calcio italiano afferma di essere “dparte di chi vuole parlare e spiegarsi, di chi predilige i contenuti ai semplici slogan e di chi rifiuta l’arroganza per principio, con convinzione”. Secondo“abbiamo assistito a riunioni ufficiali e non nelle quali il linguaggio, se non addirittura i concetti espressi, non si sono ispirati ad alcun tipo di fair play.