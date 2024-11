Oasport.it - F1, Carlos Sainz: “Mi scuso con la squadra, incidenti che non riesco a spiegarmi”

Un weekend da incubo pernel Gran Premio del Brasile: dopo un fine settimana eccezionale in Messico, lo spagnolo è apparso in difficoltà sin dalle prime sessioni del venerdì e le cose sono peggiorate ulteriormente oggi con la pioggia, con duetra qualifiche e gara. Questa l’analisi dello spagnolo dopo la gara conclusa con un ritiro: “È vero che ho toccato la linea, ma anche tutti gli altri usavano quella traiettoria e non è mai successo niente. Quindi sì, è un vero peccato che sia andata così. Allo stesso tempo, mi sono trovato davvero a disagio con la macchina, che restituiva un feeling strano sul bagnato. È difficile capire quale sia il motivo, ma quest’anno con la pioggia è sempre stato un po’ un incubo guidare questa monoposto. Non sono mai stato contento sul bagnato e quello di oggi è stato solo un altro esempio.