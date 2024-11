Da Napoli all’Ucraina donata un’ambulanza e dispositivi medici

Leggi tutto su Ildenaro.it

È rientrata da pochi giorni in Italia Tania Genovese, presidente dell’Associazione Dateci le Ali Aps che, da, ha contribuito ad alleviare le sofferenze della popolazione colpita dalla guerra in Ucraina grazie al contributo di alcune aziende locali che hanno donato beni di prima necessità oltre a supportare l’acquisto di. L’automezzo e tutti i beni raccolti sono stati consegnati presso l’ospedale di Stryi che aveva formulato esplicitamente la richiesta, subito accolta dall’Associazione Dateci di Ali Aps. Insieme all’associazione Corpo Internazionale Humanitas è stato promosso un progetto condiviso per l’acquisto e l’invio dell’autoambulanza.