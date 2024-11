Abruzzo24ore.tv - Controlli serrati sui distributori di benzina: verifiche e accertamenti in corso

Leggi tutto su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila -approfonditi a Sulmona e Roccaraso per garantire la qualità dei carburanti e il rispetto degli obblighi fiscali da parte degli esercenti. A Sulmona e Roccaraso, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la guardia di finanza hanno effettuato un'ampia serie disuidi carburante, concentrandosi in particolare sulla qualità del prodotto e sul rispetto degli obblighi fiscali. L'obiettivo principale di queste ispezioni è garantire la conformità dei carburanti distribuiti e assicurare che le normative fiscali siano correttamente osservate. Durante le, sono stati prelevati campioni di gasolio per autotrazione daiispezionati, procedendo alla misurazione del punto di infiammabilità per verificarne la sicurezza e le caratteristiche merceologiche. A supporto delle operazioni, l'Agenzia delle dogane e le Fiamme gialle hanno utilizzato il Laboratorio chimico mobile di Roma, in grado di effettuare analisi immediate per valutare le specifiche.