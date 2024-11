Quotidiano.net - Chris Martin cade in una botola, concerto dei Coldplay col brivido in Australia. Il video

Leggi tutto su Quotidiano.net

Melbourne, 4 novembre 2024 – Piccola disavventura per. Ieri sera, durante ildeial Marvel Stadium di Melbourne in, il cantautore del noto gruppo britannico è caduto in unaaperta sul palco uscendone, fortunatamente, illeso. La star è precipitata bruscamente mentre parlava davanti alla folla di 50 mila persone. Nel filmato condiviso su X, da diversi utenti presenti allo show, si vede la pop star, vincitrice di 7 Grammy, inciampare accidentalmente in unaaperta mentre cammina all'indietro. Un membro della troupe ha aiutato il cantante a risalire sul palco. "Questo non era previsto, grazie per avermi salvato”, ha detto, ironizzando, al membro dello staff. La caduta del leader deiricorda un episodio simile che si è verificato tre settimane fa sempre a Melbourne, sul palco della Rod Laver. La cantante Olivia Rodrigo si stava esibendo quando è caduta all'interno di unasul palco.