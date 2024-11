Terzotemponapoli.com - Capello: “Pensavo ad un Napoli in fuga, invece c’è una bella mischia”

: Fabioha parlato ai media presenti, tra cui TMW, a margine dell’evento per il Premio Viareggio Sport L’allenatore e opinionista televisivo Fabioha parlato ai media presenti, tra cui TMW, a margine dell’evento per il Premio Viareggio Sport. Iniziando dalla sfida di domani sera di Champions League che vede fronteggiarsi due sue ex squadre come Real Madrid e Milan: “Più che il Milan mi preoccupa il Real Madrid, che è una infernale macchina da gol. Io sarò presente, domani vado a Madrid a vedere la partita, ma sono preoccupato: spero di non vedere una debacle e il Milan che a volte ho notato non sempre concentrato e un po’ distratto”. L’Atalanta può vincere lo Scudetto?“Sono abituati a vincere, si è visto in Europa League, e sanno essere protagonisti. I giocatori sono consapevoli della loro forza, l’allenatore li fa esprimere al massimo: L’allenatore e opinionista televisivo Fabioha parlato ai media presenti, tra cui TMW, a margine dell’evento per il Premio Viareggio Sport Palladino sta smentendo le iniziali critiche.