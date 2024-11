Antonio Capone alla direzione di Sviluppo Lavoro Italia

Leggi tutto su Ildenaro.it

è il nuovo direttore di, l’agenzia supervisionata dal ministero delche si occupa di politiche per l’occupazione e la formazione.lascia così la guida di Confindustria Toscana Sud, dove ha svolto ruoli di primo piano per oltre 17 anni, dal 2007, contribuendo significativamentecrescita economica delle province di Arezzo, Siena e Grosseto. Nato a Roma, ma da oltre 35 anni legatoMaremma,ha costruito una carriera di successo in Confindustria Toscana Sud. Ha inizialmente diretto la delegazione di Confindustria Grosseto per otto anni; dal 2015 al 2018 ha esteso il suo incarico anchedelle delegazioni di Grosseto e Siena, fino a diventare direttore generale dell’intera Confindustria Toscana Sud nel 2018, dopo la fusione delle tre province. Sotto la sua guida, l’associazione ha rappresentato un solido punto di riferimento per le imprese locali, sostenendole durante fasi economiche complesse.