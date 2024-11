Lanazione.it - Ambiente: due bandi per sensibilizzare su educazione ambientale e adozioni canine

Pisa, 4 novembre 2024 – Il Comune di Pisa ha pubblicato duein materiae di tutela degli animali con scadenza 31 dicembre: attraverso la realizzazione di incontri, eventi o attività aperti alla cittadinanza in materia di sensibilizzazione, con particolare riferimento ai comportamenti da tenere in materia di raccolta differenziata oppure progetti che possano intensificare le, in particolare dei cani ospitati presso il canile intercomunale "Soffio di vento". “Ancora una volta l'amministrazione - ha dichiarato l'assessore all'Giulia Gambini - nel valorizzare l'importante azione svolta dalle associazioni che quotidianamente si impegnano sul territorio, vuole promuovere attività rivolte alla cittadinanza legate all'con particolare riferimento anche ad azioni di raccolta straordinaria dei rifiuti, raccolta differenziata e riuso dei materiali, con il coinvolgimento di più fasce di età, a partire dalla scuola dell’infanzia, finalizzati a diffondere comportamenti corretti”.